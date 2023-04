Basket, Eurocup 2022/2023: programma, orari e tv ottavi di finale

Il programma con gli orari e come vedere in tv gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket. Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea. Dopo un’intensa fase a gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa per l’ambito titolo, di cui due italiane, ovvero Brescia e Venezia, che proveranno a eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno dalla Virtus Bologna. Si parte dagli ottavi di finale, con la conferma del classico format: si gioca, infatti, su gara secca.

STREAMING E TV – Come per la fase a gironi, tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Una selezione di partite verrà poi proposta su Sky, oltre che su Sky Go e NowTv, e su Dazn. Sportface.it vi terrà informati con una dirette testuali, cronache e con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Di seguito, il programma completo degli ottavi di finale.

OTTAVI DI FINALE

Martedì 11 aprile

Ore 18:00 – Prometey Slobozhanske – Veolia Towers Hamburg (Eleven Sport)

Mercoledì 12 aprile

Ore 18:00 – 7Bet-Lietkabelis Panevezys – Paris Basketball (Eleven Sport)

Ore 19:30 – ratiopharm Ulm – Buducnost VOLI Podgorica (Eleven Sport)

Ore 20:00 – Joventut Badalona – London Lions (Eleven Sport)

Ore 20:00 – Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv – Umana Reyer Venezia (Eleven Sport, DAZN, Sky Sport Arena)

Ore 20:00 – Promitheas Patras – Mincidelice JL Bourg en Bresse (Eleven Sport)

Ore 21:15 – Gran Canaria – Frutti Extra Bursaspor (Eleven Sport)

Giovedì 13 aprile

Ore 18:45 – Turk Telekom Ankara – Germani Brescia (Eleven Sport, DAZN, Sky Sport Arena)