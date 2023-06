Highlights e gol Portogallo-Olanda 1-1, Europei U21 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 51

Gli highlights e i gol di Portogallo-Olanda, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023, in cui le due squadre non sono andare oltre un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno. All’iniziale vantaggio dei lusitani firmato da André Almeida ha risposto nel finale la rete realizzata da Brian Brobbey. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori marcature della partita.

