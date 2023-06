Pagelle Portogallo-Olanda 1-1: voti e tabellino, Europei U21 2023

Le pagelle e il tabellino di Portogallo-Olanda, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023, in cui le due squadre non sono andare oltre un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno. All’iniziale vantaggio dei lusitani firmato da André Almeida ha risposto nel finale la rete realizzata da Brian Brobbey. Ecco le pagelle e il tabellino della gara.

GLI HIGHLIGHTS

LA CRONACA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

PORTOGALLO: Celton Biai 6.5; Josè Carlos 6, Alexandre Penetra 6.5, André Amaro 6, Nuno Tavares 6.5; Tiago Dantas 6.5 (83′ Araujo sv), Samuel Costa 6, André Almeida 7 (56′ Paulo Bernardo 6); Joao Neves 6 (67′ Afonso Sousa 6); Fabio Silva 5.5 (56′ Diego Moreira 6), Pedro Neto 5 (56′ Conceicao 6).

A disposizione: Soares, Meixedo, Vital, Lelo, Vitinha, Vasco Sousa.

Allenatore: Rui Jorge 6.5.

OLANDA: Verbuggen 6; Timber 5.5 (46′ Burger 6), Rensch 5.5 (46′ Van Ewijk 6), Van Hecke 6.5, Van de Ven 6, Hartman 5; Gravenberch 5.5, Taylor 6.5; Ekkelenkamp 5.5 (80′ Maatsen sv), Brobbey 7 (80′ Dallinga sv), Summerville 5.5 (69 Zirkzee 6).

A disposizione: Scherpen, Schendelaar, Sambo, Reis, Manhoef, Mijans, Tavsan.

Allenatore: Erwin van de Looi 5.5.

ARBITRO: Fesnic 5.5.

RETI: 20′ André Almeida, 78′ Brobbey.

AMMONIZIONI: Van Hecke, Timber, Josè Carlos, Pedro Neto, Nuno Tavares, Burger, Van Ewijk, Afonso Sousa, Samuel Costa.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1′, 5′.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.