Europei U21 2023: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti della fase finale degli Europei U21 2023, che si svolgono in Romania e in Georgia. Dopo la fase a gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate per i quarti di finale e daranno vita a nuovi spettacolari match per provare a raggiungere le semifinali. Le quattro squadre che passeranno al penultimo atto del torneo, si andranno poi a contendere un posto nella finale che assegnerà il titolo di campioni d’Europa di categoria. Ecco il tabellone e gli accoppiamento.

GIRONE A

Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda

GIRONE B

Romania, Spagna, Ucraina, Croazia

GIRONE C

Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele

GIRONE D

Norvegia, Svizzera, Francia, Italia

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

QUARTI DI FINALE

1A vs 2C

1C vs 2A

1B vs 2D

1D vs 2B

SEMIFINALI

1A/2C vs 1C/2A

1B/2D vs 1D/2B

FINALE

1A/2C/1C/2A vs 1B/2D/1D/2B