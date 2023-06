Equipe, il Lione punta su Pulisic: anche il Milan fa pressing

Si accendono le voci di mercato anche in Ligue 1, secondo l’Equipe, l’Olympique Lyoness, sarebbe al centro di una trattativa che si spera vada a buon fine. Il nome è Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea. Il centrocampista classe ’98 sarebbe stato contattato più volte anche dai propri connazionali, che vorrebbero convincerlo ad unirsi alla loro galassia e all’OL. Il dossier del 24enne attaccante è molto complesso e la concorrenza agguerrita, su di lui ci sarebbe anche il Milan, in forte pressing.