Europei U21 2023, Brobbey risponde ad Almeida: termina 1-1 tra Portogallo e Olanda

Portogallo e Olanda non vanno oltre un pareggio per 1-1 nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023: all’iniziale vantaggio dei lusitani firmato da André Almeida risponde nel finale la rete realizzata da Brian Brobbey. Le due formazioni, dunque, si andranno a giocare la qualificazione ai quarti di finale soltanto nell’ultimo turno del raggruppamento insieme a Belgio e Georgia.

Le due squadre hanno un approccio alla partita molto cauto, con gli Orange che si dimostrano più propositi andando al tiro con Taylor e Summerville, agevolmente neutralizzate da Celton Biai. Nonostante le iniziative degli olandesi, a passare in vantaggio al 20′ sono i lusitani grazie al gol realizzato da André Almeida. A questo punto i ragazzi guidati da Rui Jorge acquisiscono maggiore fiducia e vanno alla ricerca del raddoppio, ma la gara si diventa più nervosa e scorbutica, tanto che il direttore di gara è costretto ad estrarre tre cartellini gialli nell’arco di pochi minuti all’indirizzo di Van Hecke, Timber e Josè Carlos. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Nella ripresa l’Olanda effettua subito una doppia sostituzione nella speranza di cambiare il vento dell’incontro, ma il più pericoloso resta sempre Taylor. Il Portogallo, dal suo canto, amministra il vantaggio ed inserisce forze fresche per difendere il risultato e provare a colpire in contropiede. Al 77′ Penetra ha una ghiotta occasione per raddoppiare sugli sviluppi di corner, ma non centra la porta e sul ribaltamento di fronte Brian Brobbey, imbeccato da Burger, firma la rete del pareggio. I cinque minuti di recupero non cambiano il risultato, termina 1-1 tra Portogallo e Olanda che si giocheranno la qualificazione all’ultimo turno.