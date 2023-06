Europei Under 21 2023, la guida completa: dove vedere le partite in tv e palinsesto Rai

La guida completa agli Europei Under 21 2023: ecco le squadre al via, i gironi con l’Italia in campo e dove vedere le partite in tv. Per quanto riguarda i raggruppamenti, come al solito sono quattro con sedici squadre in corsa. Nel girone A troviamo Georgia, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, nel girone B troviamo Romania, Spagna, Ucraina, Croazia, nel girone C troviamo Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele, nel girone D Italia, Francia, Norvegia, Svizzera. Il regolamento prevede che le prime due squadre di ciascuno girone si qualifichino per i quarti di finale con accoppiamenti incrociati. Le prime tre squadre si qualificheranno anche per le Olimpiadi: Francia però già qualificata, mentre ‘Inghilterra non può qualificarsi perché ai Giochi c’è la Gran Bretagna unita.

PALINSESTO RAI – Veniamo allora all’argomento più interessante, visto che gli spettatori si chiedono come vedere le partite in tv. Le sfide dell’Italia saranno trasmesse in diretta e in chiaro sulla Rai, ma non solo: la televisione di stato, che ha acquistato i diritti per l’intera manifestazione, manderà in onda una selezione di altri incontri. Non tutti, ma alcune sfide dei gironi e poi tutti i quarti di finale, tutte le semifinali e la finale. Di seguito la programmazione completa.

Mercoledì 21 giugno

ore 18 Belgio-Olanda su Rai Sport

ore 18 Ucraina-Croazia su RaiPlay

ore 20.45 Romania-Spagna su Rai Sport

Giovedì 22 giugno

ore 18 Repubblica Ceca-Inghilterra su Rai Sport

ore 20.45 Francia-Italia su Rai Uno

Sabato 24 giugno

ore 18 Portogallo-Olanda su Rai Play

ore 20.45 Spagna-Croazia su Rai Sport

Domenica 25 giugno

ore 18 Svizzera-Italia su Rai Due

ore 20.45 Norvegia-Francia su Rai Sport

Martedì 27 giugno

ore 18 Portogallo-Belgio su Rai Sport

ore 20.45 Spagna-Ucraina su Rai Sport

Mercoledì 28 giugno

ore 18 Inghilterra-Germania su Rai Sport

ore 20.45 Italia-Norvegia su Rai Uno

Sabato 1 luglio

ore 18 Quarti 1A-2C su Rai Sport

ore 21 Quarti 1B-2D con Italia su Rai Uno / senza Italia su Rai Sport

Domenica 2 luglio

ore 18 Quarti 1C-2A su Rai Sport

ore 21 Quarti 1D-2B senza Italia su Rai Sport / con Italia su Rai Uno

Mercoledì 5 luglio

ore 18 Semifinale su Rai Sport

ore 21 Semifinale senza Italia su Rai Sport / con Italia su Rai Uno

Sabato 8 luglio

Finale senza Italia su Rai Due / con Italia su Rai Uno

