Highlights e gol Romania-Ucraina 0-1: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 51

L’Ucraina vince sul finale contro la Romania, termina 0-1 la seconda giornata valevole per i gironi dell’Europeo Under 21. All’88esimo Bragaru arriva bene sulla linea della porta, calcia, e una deviazione di Dican consente il vantaggio. Si conferma in vetta al girone l’Ucraina con bottino pieno, la Romania invece chiude la seconda giornata a quota zero. Di seguito gli highlights del match.