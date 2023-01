United Cup 2023: programma e orari partite mercoledì 4 gennaio con Italia

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della settima giornata, mercoledì 4 gennaio, della United Cup 2023, evento che apre la nuova stagione tennistica. E’ tempo delle ‘City Finals’ a Brisbane, Perth e Sydney, dove scopriremo le quattro squadre che approderanno alle fasi finali di Sydney. In corsa anche l’Italia, opposta alla Polonia. Di seguito tutti gli incontri in programma.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

BRISBANE

ITALIA vs POLONIA

Ore 03:30 – Musetti vs Michalski

A seguire – Trevisan vs Swiatek

Dalle ore 08:30 – Berrettini vs Hurkacz

A seguire – Bronzetti vs Linette

A seguire – Doppio misto

PERTH

GRECIA vs CROAZA

Ore 05:30 – Papamichail vs Vekic

A seguire – Tsitsipas vs Coric

Dalle ore 10:30 – Sakkari vs Martic

A seguire – Pervolarakis vs Gojo

A seguire – Doppio misto

SYDNEY

STATI UNITI vs GRAN BRETAGNA

Ore 02:30 – Keys vs Swan

A seguire – Fritz vs Norrie

Dalle ore 07:30 – Pegula vs Dart

A seguire – Tiafoe vs Evans

A seguire – Doppio misto