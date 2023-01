United Cup 2023, Italia-Polonia 2-2: troppa Linette per Bronzetti, decisivo il doppio misto

Lucia Bronzetti viene sconfitta in due set da Magda Linette e fallisce il primo match point per l’Italia, a caccia dell’accesso alla fase finale della United Cup 2023. Sarà dunque il doppio misto a decidere la finale cittadina di Brisbane tra gli azzurri e la Polonia, appaiati sul 2-2 al termine dei quattro singolari. Dopo il bel successo di Matteo Berrettini ai danni di Hurkacz, purtroppo Bronzetti non è riuscita a fare lo stesso e si è arresa alla sua avversaria con un severo 6-1 6-2.

Nonostante la pressione di dover vincere, Linette ha fatto il suo dovere senza grosse difficoltà ed ha portato a casa il match in 1h15′ di gioco, consegnando alla Polonia il punto del pareggio. Match a senso unico che il punteggio riassume in maniera piuttosto accurata. Sicuramente Bronzetti ha commesso qualche errore di troppo ed avrebbe potuto fare di più, ma contro questa Linette non era affatto facile. Non è un caso, d’altronde, che la tennista polacca abbia vinto tutti i match disputati questa settimana, confermandosi una certezza per il suo team. Sarà perciò il doppio misto a decretare la formazione vincitrice del confronto e l’avversaria degli Stati Uniti in semifinale.

DOVE VEDERE IL DOPPIO MISTO

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA