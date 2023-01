Rosatello/Musetti-Swiatek/Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Sarà il doppio misto a decidere la sfida Italia-Polonia di United Cup 2023, che dà l’accesso alla fase finale del torneo. Al termine dei quattro singolari il punteggio recita 2-2 in virtù dei successi di Berrettini e Musetti per gli azzurri e di Swiatek e Linette per la Polonia. A sfidarsi saranno Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti contro Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. Il duo azzurro ha ottenuto una vittoria ieri contro la Norvegia, mentre i forti polacchi hanno conquistato un successo contro il Kazakistan. Sulla carta sarà la Polonia a partire favorita, ma l’Italia potrà assolutamente giocarsi le sue carte e non partirà battuta in partenza.

Il doppio misto andrà in scena oggi, mercoledì 4 gennaio verso le 12:40 ore italiane (circa mezz’ora dopo la fine dell’ultimo singolare). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.