Salernitana-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Salernitana-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Si torna a giocare dopo la lunga pausa per i Mondiali e ci si attende una partita infuocata all’Arechi, dove i campani non vogliono lasciare strada libera ai rossoneri che inseguono in chiave scudetto. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 12.30 di mercoledì 4 gennaio.

Salernitana-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.