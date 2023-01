United Cup 2023, Italia-Polonia 1-1: Musetti asfalta Michalski, Trevisan cede il passo a Swiatek

Come da pronostico, al termine dei primi due singolari della finale cittadina della United Cup 2023, manifestazione che inaugura la nuova stagione, Italia e Polonia sono appaiate sull’1-1. Nessuna sorpresa a Brisbane, dove la differenza di valori in campo era particolarmente marcata e Lorenzo Musetti e Iga Swiatek hanno conquistato la vittoria senza particolari difficoltà.

Musetti b. Michalski 6-1 6-1: Tutto facile per il classe 2002, che ha impiegato appena 58 minuti per regalare il punto all’Italia. 8 aces, 3 punti persi (su 31) con il servizio e un dominio assoluto dal primo all’ultimo 15. Nulla da fare per Michalsi, ragazzo con del potenziale ma ancora molto lontano dal livello di Lorenzo. Tre su tre invece per Musetti, che si conferma un numero due di livello decisamente superiore alla media.

ITALIA – POLONIA IN TV

TABELLONE QUARTI DI FINALE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO ITALIA-POLONIA

Swiatek b. Trevisan 6-2 6-4: Molto più combattuto l’altro incontro, durato quasi un’ora in più, in cui la favorita Swiatek non ha tuttavia corso grandi rischi. Dopo un primo set in cui si è giocato poco, Trevisan ha reagito nel secondo set, non mollando neppure quando era in svantaggio di due break e portando a casa game di servizio molto lunghi in cui si è trovata ad annullare molteplici palle break. Nel decimo gioco, quando la sua avversaria serviva per chiudere, Martina si è procurata persino tre palle break ma purtroppo ha ceduto al primo match point, uscendo comunque a testa alta.

IL REGOLAMENTO

DOVE SEGUIRE IL TORNEO IN TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Appuntamento dunque alle ore 08:30 con la sessione serale in cui si disputeranno gli altri due singolari e l’eventuale doppio misto. Sfida ancora molto aperta in cui tutto può succedere: l’Italia si affida a Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti.