Atp e Wta Adelaide 1 2023, programma e orari di giovedì 5 gennaio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 1 2023, in riferimento alla giornata di giovedì 5 gennaio. Giornata dedicata al completamento dei match di secondo turno e piena di sfide interessanti. In campo maschile spicca la presenza di Jannik Sinner, opposto a Thanasi Kokkinakis. In campo anche Novak Djokovic, contro il francese Halys, e Denis Shapovalov, che sfiderà il qualificato Safiullin. Tra le donne, tutto pronto per l’esordio stagionale di Ons Jabeur, prima forza del seeding. Occhi puntati anche sul big match tra Azarenka e Zheng. Di seguito tutti i match di giornata.

CENTRE COURT

Dalle ore 01:30 – (Q) Safiullin vs (7) Shapovalov

A seguire – (1) Djokovic vs Halys

Non prima delle 05:00 – Azarenka vs Zheng

Non prima delle 09:00 – (6) Sinner vs Kokkinakis

Non prima delle 11:00 – (1) Jabeur vs Cirstea

SHOWCOURT 1

Dalle ore 01:30 – (Q) Noskova vs (Q) Liu

A seguire – (7) Ostapenko vs Begu

Non prima delle 04:30 – Korda vs Bautista Agut