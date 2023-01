NBA 2022/2023: career high da 55 punti per Antetokounmpo, Oklahoma travolge i Celtics

Non ci si è affatto annoiati nella notte NBA nonostante i match in programma fossero solamente tre. Uno dei motivi principali corrisponde al nome di Giannis Antetokounmpo, che ha trascinato i Milwaukee Bucks alla vittoria per 123-113 contro i Washington Wizards. Nuovo career high per il greco, autore di 55 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Terzo posto a Est per i Bucks, in scia di Boston e Brooklyn.

Clamorosa sconfitta invece per i Boston Celtics, travolti con un sonoro 150-117 dagli Oklahoma City Thunder. I due migliori realizzatori della serata sono Tatum e Brown, rispettivamente con 29 e 27 punti, ma al Paycom Center si assiste a un dominio della squadra di casa. Il protagonista è Josh Giddey, che diventa il secondo più giovane della storia (dopo LeBron James) a tagliare il traguardo dei 1000 punti, 500 rimbalzi e 500 assist.

Infine, finale incredibile tra Utah Jazz e Sacramento Kings, con questi ultimi che la spuntano per 117-115. A pochi secondi dallo scadere la sfida è in parità, ma De’Aron Fox, miglior marcatore della sfida con 37 punti, trova il canestro del +2. Gli Utah Jazz però non mollano e Lauri Markkanen s’inventa un clamoroso canestro proprio sulla sirena che manda la gara ai supplementari. Gli arbitri vanno però al monitor a controllare e notano che la palla ha lasciato le mani del finlandese qualche centesimo dopo che è scoccato lo zero. Canestro dunque non valido e clamorosa vittoria per i Kings.