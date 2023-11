Tennis, Jannik Sinner può fare la storia a Torino: tutte le vittorie italiane alle Atp Finals

Le Atp Finals 2023, di scena a Torino, vedranno ai nastri di partenza Jannik Sinner, quarto tennista azzurro della storia a qualificarsi per il Master. Il classe 2001 può davvero fare la storia al Pala AlpiTour visto che il tennis italiano non ha un gran feeling con il torneo di fine anno. Basti pensare che la prima vittoria della storia è arrivata solo nel 2019, quando Matteo Berrettini sconfisse in due set Dominic Thiem. Il tennista romano riuscì dunque in un’impresa non riuscita né ad Adriano Panatta nel 1975 né a Corrado Barazzutti nel 1979 (entrambi 0-3 nel round robin).

Due anni dopo invece fu il turno di Sinner, che subentrò proprio a Berrettini e superò in due parziali Hurkacz. Ovviamente Jannik arriva a Torino con ambizioni ben diverse dal “vincere una partita”, cosa che fino a pochi anni fa sarebbe stata un evento storico per il tennis italiano. La storia però dimostra che nulla è scontato, perciò anche il più annunciato successo sarà da ritenersi significativo. Di seguito tutte le vittorie italiane alle Atp Finals.

1. Matteo Berrettini b. Dominic Thiem 7-6 6-3 (14-11-2019)

2. Jannik Sinner b. Hubert Hurkacz 6-2 6-2 (16-11-2021)