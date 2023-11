MOVIOLA – Fiorentina-Bologna, Ikone trattenuto in area: Maresca fischia calcio di rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Bologna. Nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ad inizio ripresa, i padroni di casa si affacciano nell’area di rigore avversaria: fallo laterale battuto lungo, Ikone girato di spalle aggancia la palla e viene trattenuto da Kristiansen. Per Maresca non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come la maglia di Ikone si allunghi, episodio in controllo dell’arbitro e quindi il Var è tagliato fuori. Dal dischetto Nico Gonzalez non sbaglia e fa 2-1.