Atp Finals Torino 2023, debutto da incorniciare per Sinner: dominato Tsitsipas, finisce 6-4 6-4

Buona, anzi buonissima la prima per Jannik Sinner, che bagna con una vittoria le sue Nitto Atp Finals 2023 a Torino. Entrato in campo tra i boati del pubblico del Pala Alpitour, il nostro numero 4 del ranking mondiale non ha lasciato scampo a Stefanos Tsitsipas quest’oggi, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-4 in meno di un’ora e mezza di gioco. Nonostante una visibile emozione durante la sua presentazione, Jannik è riuscito immediatamente a focalizzarsi su un match che ha sostanzialmente controllato dal primo all’ultimo punto. Una superlativa prova al servizio per l’azzurro, che non ha concesso neanche l’ombra di una palla break al greco, chiudendo con 9 aces, l’89% di punti vinti sulla prima e il 60% sulla seconda. Non poteva esserci debutto migliore per Jannik, il quale si mette subito in una posizione di vantaggio in ottica qualificazione alle semifinali.

PRIMO SET – Si parte con entrambi molto solidi alla battuta nelle primissime fasi dell’incontro: nei primi quattro giochi vengono vinti solamente due punti in risposta, uno per parte. Poi, sul 2-2, arriva la prima svolta del parziale: Jannik con due buone risposte va si rende pericoloso portandosi sullo 0-30, il greco risale fino al 30-30, salvo commettere due errori di fila, prima con il dritto e poi con il rovescio, che regalano il primo break a Sinner.

Nel game successivo si fa vedere in risposta anche Tsitsipas, ma dal 15-30 l’azzurro trova un provvidenziale aiuto dalla prima di servizio e con un ace si porta sul 4-2. Il parziale segue poi i rispettivi turni di battuta, con il n°4 del mondo che trema solo un po’ quando è chiamato a chiudere, ma al secondo set point se lo assicura per 6-4 anche grazie alla prima di servizio che gli fornisce sempre una mano nel momento del bisogno.

SECONDO SET – Al ritorno in campo è sempre Jannik che comanda il gioco. Tsitsipas riesce a mantenersi a galla grazie al servizio, ma dopo non aver concretizzato quattro palle games subisce immediatamente il break, non riuscendo ad uscire dalla diagonale di rovescio. Il greco si trova a un passo dal baratro, quando sullo 0-2 si trova a concedere altre tre palle break consecutive. Riesce però in qualche modo a venirne e fuori, rimanendo così in scia. Sinner però è semplicemente inavvicinabile quest’oggi al servizio. Tiene sempre a quindici per tutto il prosieguo della frazione e si aggiudica l’incontro chiudendo con un altro 6-4.