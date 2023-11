Sinner-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner sfiderà Stefanos Tsitsipas nel match valevole per la fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Seconda partecipazione in carriera al torneo di fine anno per l’azzurro, ma solo la prima da qualificato visto che nel 2021 subentrò come alternate dopo l’infortunio di Berrettini. La sua avventura comincerà contro un giocatore che le Finals le ha vinte, quando ancora si giocavano a Londra, ma che negli ultimi anni non ha fatto grandi progressi tanto che quel titolo conquistato alla O2 Arena resta il più prestigioso della sua carriera. Si tratta del greco Tsitsipas, alla quinta partecipazione consecutiva alle Atp Finals, nonostante una stagione non entusiasmante nonostante l’ottimo inizio con la finale raggiunta agli Australian Open. Sinner, pur essendo in svantaggio 2-5 nei precedenti, partirà favorito e spera di inaugurare al meglio il suo cammino davanti al pubblico di casa che gli manifesterà tutto il suo calore dagli spalti del Pala AlpiTour.

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo oggi, domenica 12 novembre, alle ore 14:30. Le Finals verranno trasmesse integralmente su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e seguirà l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’incontro sarà visibile anche in diretta anche in chiaro su RAI 2. Garantita inoltre una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.