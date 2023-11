LIVE – Sinner-Tsitsipas, Atp Finals Torino 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, match valido per la fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino. Il cammino del tennista azzurro comincia contro il greco Tsitsipas in un match subito decisivo per il passaggio del turno. Se Jannik parte sulla carta alle spalle di Djokovic, è invece favorito rispetto a Tsitsipas e Rune, dunque è chiamato a vincere per fare subito un bel passo verso l’accesso alle semifinali. Il greco ha accusato dei problemi al gomito negli ultimi giorni, tanto da interrompere i suoi allenamenti, tuttavia ha deciso di stringere i denti e scenderà regolarmente in campo. I precedenti vedono Tsitsipas avanti 5-2, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik, che ha anche vinto la sfida più recente, quest’anno a Rotterdam proprio sul cemento indoor. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 14:30. Sinner e Tsitsipas, infatti, sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court del Pala Alpitour.

