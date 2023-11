Fiorentina-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Bologna, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024.Al Franchi va in scena una sfida che, classifica alla mano, vale l’Europa. Entrambe le squadre hanno infatti cominciato la stagione al meglio e non vogliono porsi limiti. Il Bologna non perde da ben dieci partite, mentre la viola è reduce da due ko. La sfida è in programma oggi, domenica 12 novembre alle ore 15:00 al Franchi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.