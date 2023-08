Serie A 2023/2024, prima giornata: le probabili formazioni

Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la lunga pausa estiva, si torna finalmente in campo nel weekend per la prima giornata di questo nuovo, scoppiettante campionato. Si parte come sempre col freno a mano tirato, senza big match, ma con tanto spettacolo assicurato. A dare il via a questa Serie A saranno Empoli e Verona, sabato pomeriggio alle ore 18:30, parallelamente ai Campioni d’Italia del Napoli che, come da tradizione, daranno il calcio d’inizio, in questo caso in casa del neo promosso Frosinone. Altri match importanti saranno Inter-Monza e Roma-Salernitana. A chiudere la giornata il Milan, lunedì, in casa del Bologna.

Le probabili formazioni

EMPOLI-HELLAS VERONA

FROSINONE-NAPOLI

GENOA-FIORENTINA

INTER-MONZA

ROMA-SALERNITANA

SASSUOLO-ATALANTA

LECCE-LAZIO

UDINESE-JUVENTUS

TORINO-CAGLIARI

BOLOGNA-MILAN