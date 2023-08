Probabili formazioni Frosinone-Napoli: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di sabato 19 agosto. La squadra campione d’Italia, sotto la guida del nuovo tecnico Rudi Garcia, debutta quindi allo Stirpe, contro una neopromossa che sperimenta il calcio di Eusebio Di Francesco. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia, offrendovi aggiornamenti, approfondimenti e le parole dei protagonisti. Senza dimenticare ovviamente le analisi sulle possibili scelte dei due tecnici, entrambi ex Roma e al ritorno in massima serie dopo alcuni anni di assenza.

FROSINONE – Spazio al classico 4-3-3 di Di Francesco. Caso va verso la permanenza e una maglia da titolare. Borrelli e Baez potrebbero completare il tridente. Mazzitelli in regia.

NAPOLI – Senza Kim, il Napoli dovrebbe partire con Juan Jesus al centro della difesa. Politano e Kvaratskhelia pronti ai lati di Osimhen. Elmas, Lobotka e Zielinski a centrocampo, mentre Anguissa deve essere valutato. Mario Rui in vantaggio su Olivera a sinistra.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso

Ballottaggi: Baez 55% – Kvernadze 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 55% – Olivera 45%

Indisponibili: Anguissa

Squalificati: –