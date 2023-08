Probabili formazioni Genoa-Fiorentina: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di sabato 19 agosto. La squadra rossoblù dopo il 4-3 rifilato al Modena in Coppa Italia, vuole iniziare bene la stagione di Serie Al Ferraris. Gilardino, ex di turno, all’esordio in A sulla panchina, spera di fare bella figura contro una Fiorentina molto attiva sul mercato con gli ultimi acquisti di Nzola e Beltran. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

GENOA – Pronto al debutto in massima serie Retegui. L’attaccante azzurro – convocato recentemente dal Ct Roberto Mancini – vuole iniziare bene dopo la doppietta in Coppa Italia. Sabelli e Strootman squalificati. Messias ancora ai box.

FIORENTINA – Nzola o Beltran. L’ex Spezia sembra il favorito. Ikone, Bonaventura e Gonzalez alle sue spalle sulle fasce. Mandragora e il nuovo arrivato, Arthur Melo pronti a partire dal 1′ a centrocampo. Castrovilli out a lungo. Squalificato Kouame.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui

Ballottaggi: Vasquez 55% – Bani 45%; Frendrup 55% – Aramu 45%

Indisponibili: Pajac, Messias

Squalificati: Sabelli, Strootman

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Mina, Biraghi; Mandragora, Arthur Melo; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Castrovilli

Squalificati: Kouame