Qualificazioni Wta Cincinnati 2023: Camila Giorgi si ritira nel terzo set

Termina con un ritiro il torneo di Camila Giorgi nel Wta di Cincinnati 2023. L’azzurra, impegnata nelle qualificazioni, alza bandiera bianca nel corso del terzo set contro la canadese contro Rebecca Marino. La tennista italiana era sotto per 4-6 6-4 3-0 al momento in cui ha deciso di andare a stringere la mano alla sua avversaria per un problema fisico. Un match che sembrava in pugno per Camila, che cancella due chance del 5-1 nel primo parziale e piazza sei game consecutivi sino al 6-4 1-0 e servizio. Da questo momento in poi, però, la Giorgi non riuscirà più a tenere alcun turno di servizio, anche a causa dei tanti doppi falli (saranno 12 al termine del match), e lascerà strada libera alla canadese.