Probabili formazioni Roma-Salernitana: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di domenica 20 agosto. All’Olimpico debutta una Roma in emergenza: Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho è costretto a non accompagnare i suoi in panchina. Di fronte una Salernitana che ha ambizione e coraggio con Paulo Sousa in panchina. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi permetterà di seguire aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e parole dei protagonisti.

ROMA – Emergenza nell’11 titolare senza Dybala e Pellegrini. Spazio ad Aouar ed El Shaarawy. Aspettando l’attaccante, Belotti è titolare. Con Matic potenzialmente in uscita, Bove è titolare al fianco di Cristante. Dubbio Llorente-Ndicka e Kristensen-Zalewski.

SALERNITANA – Dia pronto a guidare l’attacco con Candreva e Kastanos a supporto. Coulibaly e Maggiore a centrocampo. Gyomber, Pirola e Lovato pronti nella retroguardia difensiva. Daniliuc l’unico indisponibile della squadra di Paulo Sousa per questo esordio.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Spinazzola; Aouar; El Shaarawy, Belotti

Ballottaggi: Llorente 55% – Ndicka 45%; Kristensen 55% – Zalewski 45%;

Indisponibili: Abraham, Kumbulla

Squalificati: Pellegrini, Dybala

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, G. Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Maggiore 55% – Bohinen 45%

Indisponibili: Daniliuc

Squalificati: –