Probabili formazioni Inter-Monza: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Monza, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 20:45 di sabato 19 agosto. Grande attesa per la prova dei nerazzurri, che sfoggiano un Frattesi in più, ma un Lukaku in meno. In attesa dei prossimi movimenti di mercato (servono un attaccante e un centrocampista), Inzaghi affida la porta al nuovo estremo difensore, Sommer. Di fronte un Monza che vuole continuare ad essere ambizioso con Palladino in panchina. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

INTER – Debutto tra i pali per Sommer. Ballottaggio tra Dumfries e Cuadrado, mentre Frattesi partirà dal 1′. Thuram il favorito per agire al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Out Acerbi.

MONZA – Dal 1′ parte l’ex Gagliardini, che ha lasciato i nerazzurri a zero in estate. Carlos Augusto – accostato all’Inter – dal 1′. Probabile attacco leggero formato da Mota e Caprari. D’Ambrosio, Marì e Caldirola in difesa. Ciurria a destra.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Dumfries 55% – Cuadrado

Indisponibili: Acerbi

Squalificati: –

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Mota, Caprari

Ballottaggi: Mota 55% – Petagna 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Izzo