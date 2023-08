Probabili formazioni Empoli-Verona: prima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Verona, match della prima giornata di Serie A 2023/2024 in programma alle 18:30 di sabato 19 agosto. Sono loro a dare il via al campionato, con quello che potrebbe essere un primo scontro diretto in chiave salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, con le parole dei protagonisti e le analisi di una partita tutta da seguire. Paolo Zanetti contro Marco Baroni. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

EMPOLI – Si riparte dal finale di stagione scorsa. Cioè dal 4-2-3-1, modulo ambizioso, ma che ha dato buone risposte sia a maggio che nel precampionato. Un modulo tutto di qualità con Baldanzi e Fazzini pronti a coesistere. Occhi puntati poi sull’esperienza di Gyasi e Caputo

VERONA – Stesso sistema di gioco anche per Baroni. Ngonge, Mboula e Saponara sono pronti ad agire alle spalle di Djuric. Duda e Hongla i favoriti per partire dal 1′ a centrocampo. Squalificati Faraoni e Hien.

Le probabili formazioni di Empoli-Verona

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Caputo

Ballottaggi: Caputo 55% – Piccoli 45%, Pezzella 55% – Cacace 45%

Indisponibili: Maldini

Squalificati: –

Verona (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Amione, Magnani, Doig; Hongla, Duda; Ngonge, Mboula, Saponara; Djuric

Ballottaggi: Doig 55% – Cabal 45%

Indisponibili: Lazovic

Squalificati: Faraoni, Hien