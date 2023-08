Seconda giornata Serie A 2023/2024: calendario, programma, orari e diretta tv

Il programma della seconda giornata della Serie A 2023/2024, che si giocherà domenica 27 agosto con anticipi sabato 26 e posticipi lunedì 28. Dopo i primi 90 minuti, si ritorna in campo prima della fine della sessione estiva di mercato. Ancora nessun big match, ma tante sfide di sicuro interesse.

Per quanto riguarda la diretta tv, Dazn trasmetterà tutte e dieci le partite, su Sky tre di queste, in base alla programmazione televisiva con gli orari esatti che ancora non è stata decisa dalla Lega Serie A. Vi aggiorneremo una volta resa nota in ogni suo dettaglio. Sportface vi racconterà in tempo reale il campionato di Serie A 2023/2024 con classifiche, pagelle, video, moviole e tantissimo altro ancora.

Seconda GIORNATA

Sabato 26 agosto

ore 18.30 Frosinone-Atalanta su Dazn e Sky

ore 18.30 Monza-Empoli su Dazn

ore 20.45 Verona-Roma su Dazn

0re 20.45 Milan-Torino su Dazn e Sky

Domenica 27 agosto

ore 18.30 Fiorentina-Lecce su Dazn

ore 18.30 Juventus-Bologna su Dazn

ore 20.45 Lazio-Genoa su Dazn e Sky

ore 20.45 Napoli-Sassuolo su Dazn

Lunedì 28 agosto

ore 18.30 Salernitana-Udinese su Dazn

ore 20.45 Cagliari-Inter su Dazn