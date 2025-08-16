Marc Marquez vince la Sprint Race del sabato del weekend in Austria, nel circuito di Spielberg. Secondo il fratello Alex, ritiro per Pecco.

Continua l’anno divino di Marc Marquez, che vince anche la Sprint Race di Austria nel circuito di Spielberg, e si avvicina sempre più alla vittoria del suo nono Mondiale di MotoGP. Sono 123, infatti, i punti di vantaggio di Marc sul fratello Alex, che mettono un divario nettamente visto anche in pista lungo questa stagione.

Sono tanti i punti disponibili ancora per questa stagione, ma l’ex Honda ha messo tra sè e gli altri un divario troppo grande da recuperare, a meno di qualcosa di davvero clamoroso. Secondo, in questa Sprint, il fratello e rivale Alex, mentre Acosta conclude il podio. Piove sul bagnato per Bagnaia.

Sprint Race Austria: Dominio dei due Marquez, si ritira Bagnaia

Se i Marquez hanno dominato il Gran Premio, concludendo al primo e secondo posto e distaccando gli avversari, nulla invece ha potuto fare Pecco Bagnaia.

Il tre volte campione del mondo è partito male, scodando in partenza e cadendo nel fondo della griglia già dopo la prima curva. Dopo il brutto inizio niente è migliorato, accusando un problema alla moto e ritirandosi solo dopo due giri di Sprint Race.

Poco dopo sono state trovate le cause: un guasto alla gomma posteriore. Non chiaro se il tutto sia stato dovuto alla partenza, o se è stato proprio un problema già presente a causarne l’avvio negativo, in cui Pecco ha subito perso contatto con i migliori a causa del lento avvio. Stagione da dimenticare dunque per l’italiano, ormai sempre più lontano dai vertici.