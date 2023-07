Calendario Napoli Serie A 2023/2024, tutte le giornate: le date e il programma completo

Si ritorna a parlare di calcio. E’ appena uscito il calendario della Serie A 2023/2024 e il Napoli di Rudi Garcia sarà chiamato a riconfermarsi dopo lo storico titolo dello scorso anno conquistato con Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Roma cercherà di trovare il primo scudetto nel campionato italiano dopo le ottime stagioni in giallorosso. Molto dipenderà dal mercato della sua squadra che, se dovessero rimanere Osimhen e Kvaratskhelia, stabilirà gli obiettivi stagionali. Il Napoli esordirà nella prima giornata contro il Frosinone

Il campionato di Serie A partirà il 20 agosto, al netto di anticipi e posticipi che per le prime quattro giornate verranno comunicati venerdì. L’unico turno infrasettimanale è previsto per mercoledì 27 settembre. Soste per le gare della Nazionale in corrispondenza delle domeniche del 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre 2023 e del 24 marzo 2024. La grande novità consiste nel fatto che si andrà in campo anche durante le festività natalizie (sabato 23 dicembre) e di Capodanno ( sabato 30 dicembre). Il campionato finirà torneo il 26 maggio 2024. Siamo all’ultima annata del contratto attuale, che prevede l’esclusiva su Dazn di sette gare per giornata e la co-esclusiva Dazn e Sky per le tre gare rimanenti: tipicamente l’anticipo del sabato sera, la partita delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì.

ANDATA

1° giornata – 20 agosto

Frosinone-Napoli

2° giornata – 27 agosto

Napoli-Sassuolo

3° giornata – 3 settembre

Napoli-Lazio

4° giornata – 17 settembre

Genoa-Napoli

5° giornata – 24 settembre

Bologna-Napoli

6° giornata – 27 settembre (turno infrasettimanale)

Napoli-Udinese

7° giornata – 1 ottobre

Lecce-Napoli

8° giornata – 8 ottobre

Napoli-Fiorentina

9° giornata – 22 ottobre

Verona-Napoli

10° giornata – 29 ottobre

Napoli-Milan

11° giornata – 5 novembre

Salernitana-Napoli

12° giornata – 12 novembre

Napoli-Empoli

13° giornata – 26 novembre

Atalanta-Napoli

14° giornata – 3 dicembre

Napoli-Inter

15° giornata – 10 dicembre

Juventus-Napoli

16° giornata – 17 dicembre

Napoli-Cagliari

17° giornata – 23 dicembre

Roma-Napoli

18° giornata – 30 dicembre

Napoli-Monza

19° giornata – 6 gennaio

Torino-Napoli

RITORNO

20° giornata – 14 gennaio

Napoli-Salernitana

21° giornata – 21 gennaio

Sassuolo-Napoli

22° giornata – 28 gennaio

Lazio-Napoli

23° giornata – 4 febbraio

Napoli-Verona

24° giornata – 11 febbraio

Milan-Napoli

25° giornata – 18 febbraio

Napoli-Genoa

26° giornata – 25 febbraio

Cagliari-Napoli

27° giornata – 3 marzo

Napoli-Juventus

28° giornata – 10 marzo

Napoli-Torino

29° giornata – 17 marzo

Inter-Napoli

30° giornata – 31 marzo

Napoli-Atalanta

31° giornata – 7 aprile

Monza-Napoli

32° giornata – 14 aprile

Napoli-Frosinone

33° giornata – 21 aprile

Empoli-Napoli

34° giornata – 28 aprile

Napoli-Roma

35° giornata – 5 maggio

Udinese-Napoli

36° giornata – 12 maggio

Napoli-Bologna

37° giornata – 19 maggio

Fiorentina-Napoli

38° giornata – 26 maggio

Napoli-Lecce

I weekend di campionato

19-20 agosto – prima giornata

26-27 agosto – seconda giornata

2-3 settembre – terza giornata

16-17 settembre – quarta giornata

23-24 settembre – quinta giornata

26-27 settembre – sesta giornata

30 settembre-1 ottobre – settima giornata

7-8 ottobre – ottava giornata

21-22 ottobre – nona giornata

28-29 ottobre – decima giornata

4-5 novembre – undicesima giornata

11-12 novembre – dodicesima giornata

25-26 novembre – tredicesima giornata

2-3 dicembre – quattordicesima giornata

9-10 dicembre – quindicesima giornata

16-17 dicembre – sedicesima giornata

23 dicembre – diciassettesima giornata

30 dicembre – diciottesima giornata

6-7 gennaio – diciannovesima giornata

13-14 gennaio – ventesima giornata

20-21 gennaio – ventunesima giornata

27-28 gennaio – ventiduesima giornata

3-4 febbraio – ventitreesima giornata

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata

17-18 febbraio – venticinquesima giornata

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata

2-3 marzo – ventisettesima giornata

9-10 marzo – ventottesima giornata

16-17 marzo – ventinovesima giornata

30 marzo – trentesima giornata

6-7 aprile – trentunesima giornata

13-14 aprile – trentaduesima giornata

20-21 aprile – trentatreesima giornata

27-28 aprile – trentaquattresima giornata

4-5 maggio – trentacinquesima giornata

11-12 maggio – trentaseiesima giornata

18-19 maggio – trentasettesima giornata

26 maggio – trentottesima giornata