Calendario Lazio Serie A 2023/2024, tutte le giornate: le date e il programma completo

Il calendario e tutte le partite della Lazio della Serie A 2023/2024. Dopo poco più di un mese dalla chiusura dello scorso campionato è già tempo di guardare al prossimo, con inizio il 20 agosto. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un’ottima stagione culminata con un inatteso secondo posto in campionato e il ritorno in Champions League, punterà a nuovi obiettivi. Primo su tutti, la vittoria di qualche trofeo o un nuovo posizionamento in ambito europeo. E allora andiamo a scoprire, giornata per giornata, il cammino della formazione biancoceleste. Il campionato si concluderà il 26 maggio.

CALENDARIO COMPLETO PRIMA GIORNATA

CALENDARIO COMPLETO

CALENDARIO BIG MATCH E DERBY



ANDATA

1° giornata – 20 agosto

Lecce-Lazio

2° giornata – 27 agosto

Lazio-Genoa

3° giornata – 3 settembre

Napoli-Lazio

4° giornata – 17 settembre

Juventus-Lazio

5° giornata – 24 settembre

Lazio-Monza

6° giornata – 27 settembre

Lazio-Torino

7° giornata – 1 ottobre

Milan-Lazio

8° giornata – 8 ottobre

Lazio-Atalanta

9° giornata – 22 ottobre

Sassuolo-Lazio

10° giornata – 29 ottobre

Lazio-Fiorentina

11° giornata – 5 novembre

Bologna-Lazio

12° giornata – 12 novembre

Lazio-Roma

13° giornata – 26 novembre

Salernitana-Lazio



14° giornata – 3 dicembre

Lazio-Cagliari

15° giornata – 10 dicembre

Hellas Verona-Lazio

16° giornata – 17 dicembre

Lazio-Inter

17° giornata – 23 dicembre

Empoli-Lazio

18° giornata – 30 dicembre

Lazio-Frosinone

19° giornata – 7 gennaio

Udinese-Lazio

RITORNO

20° giornata – 13-14 gennaio

Lazio-Lecce

21° giornata – 20-21 gennaio

Torino-Lazio

22° giornata – 27-28 gennaio

Lazio-Napoli

23° giornata – 3-4 febbraio

Atalanta-Lazio

24° giornata – 10-11 febbraio

Cagliari-Lazio

25° giornata – 17-18 febbraio

Lazio-Bologna

26° giornata – 24-25 febbraio

Fiorentina-Lazio

27° giornata – 2-3 marzo

Lazio-Milan

28° giornata – 9-10 marzo

Lazio-Udinese

29° giornata – 16-17 marzo

Frosinone-Lazio

30° giornata – 30 marzo

Lazio-Juventus

31° giornata – 6-7 aprile

Roma-Lazio

32° giornata – 13-14 aprile

Lazio-Salernitana

33° giornata – 20-21 aprile

Genoa-Lazio

34° giornata – 27-28 aprile

Lazio-Hellas Verona

35° giornata – 4-5 maggio

Monza-Lazio

36° giornata – 11-12 maggio

Lazio-Empoli

37° giornata – 18-19 maggio

Inter-Lazio

38° giornata – 26 maggio

Lazio-Sassuolo