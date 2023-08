Lazio-Genoa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 27 agosto Lazio e Genoa scenderanno in campo all’Olimpico in occasione della seconda giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Sarri è imbattuta da 14 partite di campionato contro avversarie neopromosse (12V, 2N) e in otto di queste gare ha realizzato almeno tre gol. Il Genoa potrebbe perdere le prime due partite stagionali per la terza volta nelle ultime 60 stagioni: le prime nel 2013/14 e nel 2021/22. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.