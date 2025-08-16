A Salvador de Bahia le ragazze della pallanuoto di Mirarchi lottano fino all’ultimo: rimontano dal 7-9 al 9-9, ma cedono 13-11 dopo i tiri dai cinque metri. Decisiva la parata di Carpenter su Bovo.

Sfuma in semifinale il sogno della nazionale femminile Under 20 di pallanuoto. A Salvador de Bahia, in Brasile, l’Italia di Maurizio Mirarchi ha ceduto agli Stati Uniti 13-11 solo dopo i rigori, al termine di una partita vibrante e spettacolare.

Sotto 9-7 a quattro minuti dalla sirena, le azzurre hanno trovato la forza per rientrare grazie alle reti di Cassarà e Malluzzo, fissando il punteggio sul 9-9 ai tempi regolamentari. Alla lotteria dei cinque metri, però, ha fatto la differenza la parata della statunitense Carpenter su Bovo, seguita dal sigillo di McAninch per il definitivo 13-11.

Per le azzurre resta la possibilità di salire sul podio: sabato 16 agosto alle 18.00 la sfida per il bronzo contro la Grecia, sconfitta 11-9 dalla Spagna nell’altra semifinale.