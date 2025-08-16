Pecco Bagnaia, nel post partita della gara di MotoGP di Austria, non riesce a spiegare cosa sia successo nella Sprint Race odierna.

Piove sul bagnato, forse anche di più. Pecco Bagnaia non riesce a togliersi di dosso le delusioni di questa stagione, che anzi si accumulano sempre di più di gara in gara. Dopo delle prove e delle qualifiche di alto livello, nella Sprint Race Bagnaia è partito male, per poi ritirarsi solo dopo tre giri.

Se il compagno di squadra continua a dominare e va sempre più vicino al titolo Mondiale, lui non riesce a risollevarsi, in un’altra gara da dimenticare.

Bagnaia nel post-gara: “Moto perfetta nel weekend, poi in gara tutto male”

Intervistato dopo la gara a Sky Sport, Pecco ha parlato della gara Sprint di oggi, in cui il ducatista è partito male e ha poi posto fine autonomamente alla propria gara dopo pochi giri.

“Innanzitutto, vorrei aspettare prima di dire qualcosa di definitivo. Come abbiamo già detto, bisogna analizzare i dati prima di dire qualcosa di certo. Posso dire personalmente che già dal warm-up sentivo qualcosa di strano, e oggi dopo tre giri la mia gomma era già finita. Sono partito male e poi alla prima curva ero già senza freni”.

Sulla partenza e la possibilità che il guaio all’inizio sia stato dovuto da un problema precedente, Pecco non ha la certezza di cosa sia accaduto: “Quando una gomma è così, può essere che la conseguenza sia stata la partenza. Aldeguer è partito nello sporco come me, e ha ‘spinnato’ proprio come ho fatto io, ma poi è andato forte, quindi non so. Dobbiamo analizzare, questa gomma per tutti è la miglior gomma del weekend, quindi è strano ciò che è accaduto“.

Infine, sulla gara di domani: “Io il feeling ce l’ho, e ce l’avevo lungo tutto il weekend prima di questa gara. Oggi, invece, non ha funzionato nulla. Domani ho comunque una possibilità se riuscirò a partire forte e se tutto andrà bene”.