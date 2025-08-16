Il weekend della MotoGP per il Gran Premio d’Austria sta procedendo a ritmi serrati: ecco la griglia di partenza per cui non sono mancate le sorprese!

La MotoGP sta procedendo con il programma dell’appuntamento austriaco di questo 2025. Il GP in Austria ha visto questa mattina i piloti scendere in pista per le qualifiche, in attesa della la gara Sprint che si disputerà oggi alle ore 15:00.

Alla Red Bull Ring non sono mancate certamente le sorprese: Bagnaia ha chiuso terzo, Marquez quarto dopo una caduta. A firmare la pole del Gran Premio d’Austria è stato Marco Bezzecchi con il tempo di 1’28”060. Al secondo posto, per 16 millesimi, Alex Marquez.

MotoGP d’Austria: i tempi e la classifica dopo le qualifiche

Ecco la griglia di partenza completa al termine delle qualifiche del GP Austria 2025 di MotoGP. Al primo posto, come detto, Marco Bezzecchi e al secondo Alex Marquez. Buona uscita per Bagnaia che conquista il terzo posto, ma negativa la prestazione di Marc Marquez che con una caduta perde tempo prezioso e non va oltre la quarta posizione.

Enea Bastianini chiude con Ktm al quinto posto e subito dopo di lui si piazzano Fermin Aldeguer – che chiude la seconda fila – al sesto posto e Pedro Acosta in settima posizione. Franco Morbidelli e Raul Fernandez chiudono rispettivamente ottavo e nono, mentre in decima posizione si piazza Joan Mir.