Calendario Roma Serie A 2023/2024, tutte le giornate: le date e il programma completo

Si ritorna a parlare di calcio. E’ appena uscito il calendario della Serie A 2023/2024 e Jose Mourinho guiderà la Roma per il suo terzo anno consecutivo. Dopo il successo in Conference League e la finale persa di Europa League, i giallorossi ripartiranno dal sesto posto dell’anno scorso. L’obiettivo è fare il definitivo salto per giocare la Champions League nella prossima stagione, raggiungibile o vincendo l’Europa League o arrivando nelle prime quattro. La Roma esordirà nella prima giornata contro la Salernitana. Per quanto riguarda il derby con la Lazio, l’andata si giocherà il 12 novembre e il ritorno il 7 aprile.

Il campionato di Serie A partirà il 20 agosto, al netto di anticipi e posticipi che per le prime quattro giornate verranno comunicati venerdì. L’unico turno infrasettimanale è previsto per mercoledì 27 settembre. Soste per le gare della Nazionale in corrispondenza delle domeniche del 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre 2023 e del 24 marzo 2024. La grande novità consiste nel fatto che si andrà in campo anche durante le festività natalizie (sabato 23 dicembre) e di Capodanno ( sabato 30 dicembre). Il campionato finirà torneo il 26 maggio 2024. Siamo all’ultima annata del contratto attuale, che prevede l’esclusiva su Dazn di sette gare per giornata e la co-esclusiva Dazn e Sky per le tre gare rimanenti: tipicamente l’anticipo del sabato sera, la partita delle 12.30 della domenica e il posticipo del lunedì.

IL CALENDARIO COMPLETO GIORNATA PER GIORNATA

ANDATA

1° giornata – 20 agosto

Roma-Salernitana

2° giornata – 27 agosto

Verona-Roma

3° giornata – 3 settembre

Roma-Milan

4° giornata – 17 settembre

Roma-Empoli

5° giornata – 24 settembre

Torino-Roma

6° giornata – 27 settembre (turno infrasettimanale)

Genoa-Roma

7° giornata – 1 ottobre

Roma-Frosinone

8° giornata – 8 ottobre

Cagliari-Roma

9° giornata – 22 ottobre

Roma-Monza

10° giornata – 29 ottobre

Inter-Roma

11° giornata – 5 novembre

Roma-Lecce

12° giornata – 12 novembre

Lazio-Roma

13° giornata – 26 novembre

Roma-Udinese

14° giornata – 3 dicembre

Sassuolo-Roma

15° giornata – 10 dicembre

Roma-Fiorentina

16° giornata – 17 dicembre

Bologna-Roma

17° giornata – 23 dicembre

Roma-Napoli

18° giornata – 30 dicembre

Juventus-Roma

19° giornata – 6 gennaio

Roma-Atalanta

RITORNO

20° giornata – 14 gennaio

Milan-Roma

21° giornata – 21 gennaio

Roma-Verona

22° giornata – 28 gennaio

Salernitana-Roma

23° giornata – 4 febbraio

Roma-Cagliari

24° giornata – 11 febbraio

Roma-Inter

25° giornata – 18 febbraio

Frosinone-Roma

26° giornata – 25 febbraio

Roma-Torino

27° giornata – 3 marzo

Monza-Roma

28° giornata – 10 marzo

Fiorentina-Roma

29° giornata – 17 marzo

Roma-Sassuolo

30° giornata – 31 marzo

Lecce-Roma

31° giornata – 7 aprile

Roma-Lazio

32° giornata – 14 aprile

Udinese-Roma

33° giornata – 21 aprile

Roma-Bologna

34° giornata – 28 aprile

Napoli-Roma

35° giornata – 5 maggio

Roma-Juventus

36° giornata – 12 maggio

Atalanta-Roma

37° giornata – 19 maggio

Roma-Genoa

38° giornata – 26 maggio

Empoli-Roma

I weekend di campionato

19-20 agosto – prima giornata

26-27 agosto – seconda giornata

2-3 settembre – terza giornata

16-17 settembre – quarta giornata

23-24 settembre – quinta giornata

26-27 settembre – sesta giornata

30 settembre-1 ottobre – settima giornata

7-8 ottobre – ottava giornata

21-22 ottobre – nona giornata

28-29 ottobre – decima giornata

4-5 novembre – undicesima giornata

11-12 novembre – dodicesima giornata

25-26 novembre – tredicesima giornata

2-3 dicembre – quattordicesima giornata

9-10 dicembre – quindicesima giornata

16-17 dicembre – sedicesima giornata

23 dicembre – diciassettesima giornata

30 dicembre – diciottesima giornata

6-7 gennaio – diciannovesima giornata

13-14 gennaio – ventesima giornata

20-21 gennaio – ventunesima giornata

27-28 gennaio – ventiduesima giornata

3-4 febbraio – ventitreesima giornata

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata

17-18 febbraio – venticinquesima giornata

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata

2-3 marzo – ventisettesima giornata

9-10 marzo – ventottesima giornata

16-17 marzo – ventinovesima giornata

30 marzo – trentesima giornata

6-7 aprile – trentunesima giornata

13-14 aprile – trentaduesima giornata

20-21 aprile – trentatreesima giornata

27-28 aprile – trentaquattresima giornata

4-5 maggio – trentacinquesima giornata

11-12 maggio – trentaseiesima giornata

18-19 maggio – trentasettesima giornata

26 maggio – trentottesima giornata