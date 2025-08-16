Il numero 1 del mondo trova sulla sua strada la rivelazione francese, capace di eliminare Fritz e Rune: un talento mancino con un QI da 158 e la passione per i Pokémon.

Jannik Sinner spegne oggi 24 candeline direttamente sul campo di Cincinnati, dove alle semifinali dell’Atp Masters 1000 lo attende un avversario tanto insolito quanto pericoloso: Terence Atmane, 23 anni, numero 134 del ranking e protagonista assoluto della settimana in Ohio.

Il mancino francese, mai arrivato così in alto in carriera, è partito dalle qualificazioni e ha messo in fila vittorie clamorose: prima l’azzurro Cobolli, poi il brasiliano Fonseca, fino alle imprese contro Taylor Fritz (numero 4 del mondo) e Holger Rune (nono). Ora il test più duro contro Sinner, che Atmane non esita a definire “il giocatore più incredibile che abbiamo visto nella nostra vita”.

Ma chi è la sorpresa di Cincinnati? Nato a Boulogne-sur-Mer il 9 gennaio 2002, Atmane entrerà per la prima volta nella top 100 Atp (salendo al numero 69). La sua intelligenza fuori dal comune — QI stimato a 158 — lo ha reso noto come il “cervellone” del circuito. “Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, posso essere molto pericoloso perché non penso come gli altri”, ha spiegato, ammettendo che a volte l’eccesso di ragionamento può diventare un limite.

Il francese, che non ha ancora sponsor tecnici al di fuori delle racchette Tecnifibre, a Cincinnati ha già incassato più premi che in tutta la carriera (oltre 332mila dollari). Oltre al tennis, coltiva una passione singolare: colleziona carte Pokémon da quando era bambino, con una delle raccolte più grandi di Francia.

Per Sinner, che sogna la finale e magari il titolo da numero 1, l’ostacolo Atmane promette di essere un test affascinante: contro un avversario che unisce talento, mancino insidioso e una mente fuori dall’ordinario.