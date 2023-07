Calendario Juventus Serie A 2023/2024, tutte le giornate: le date e il programma completo

Il calendario e tutte le partite della Juventus della Serie A 2023/2024. Obiettivo riscatto per i bianconeri, che nell’ultima stagione sono stati protagonisti di un campionato altalenante tra penalizzazioni e multe, che però l’hanno comunuque vista arrivare in zona Champions League, salvo poi vedersi tolta dieci punti e chiudendo settima. La squadra di Allegri vorrà dunque ripartire a mille e lottare per le posizioni di vertice, magari nella “speranza” di non partecipare alla Conference League e concentrarsi completamente sul campionato, tentando di ritornare in vetta. Si tratterà di una Juventus rinnovata, che ha perso Angel Di Maria, ma guadagne in freschezza e gioventù, con Giuntoli che dovrà fare i saldi mortali per cedere prima che per comprare. Andiamo dunque a scoprire il calendario completo della Juventus. Ricordiamo che il campionato si concluderà il 26 di maggio.

IL CALENDARIO COMPLETO

I BIG MATCH DEL CAMPIONATO

ANDATA

19-20 agosto – prima giornata – UDINESE-JUVENTUS

26-27 agosto – seconda giornata JUVENTUS-BOLOGNA

2-3 settembre – terza giornata EMPOLI-JUVENTUS

16-17 settembre – quarta giornata JUVENTUS-LAZIO

23-24 settembre – quinta giornata SASSUOLO-JUVENTUS

26-27 settembre – sesta giornata JUVENTUS-LECCE

30 settembre-1 ottobre – settima giornata ATALANTA-JUVENTUS

7-8 ottobre – ottava giornata JUVENTUS-TORINO

21-22 ottobre – nona giornata MILAN-JUVENTUS

28-29 ottobre – decima giornata JUVENTUS-VERONA

4-5 novembre – undicesima giornata FIORENTINA-JUVENTUS

11-12 novembre – dodicesima giornata CAGLIARI-JUVENTUS

25-26 novembre – tredicesima giornata JUVENTUS-INTER

2-3 dicembre – quattordicesima giornata MONZA-JUVENTUS

9-10 dicembre – quindicesima giornata JUVENTUS-NAPOLI

16-17 dicembre – sedicesima giornata GENOA-JUVENTUS

23 dicembre – diciassettesima giornata FROSINONE-JUVENTUS

30 dicembre – diciottesima giornata JUVENTUS-ROMA

6-7 gennaio – diciannovesima giornata SALERNITANA-JUVENTUS

RITORNO

13-14 gennaio – ventesima giornata JUVENTUS-SASSUOLO

20-21 gennaio – ventunesima giornata LECCE-JUVENTUS

27-28 gennaio – ventiduesima giornata JUVENTUS-EMPOLI

3-4 febbraio – ventitreesima giornata INTER-JUVENTUS

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata JUVENTUS-UDINESE

17-18 febbraio – venticinquesima giornata VEORNA-JUVENTUS

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata JUVENTUS-FROSINONE

2-3 marzo – ventisettesima giornata NAPOLI-JUVENTUS

9-10 marzo – ventottesima giornata JUVENTUS-ATALANTA

16-17 marzo – ventinovesima giornata JUVENTUS-GENOA

30 marzo – trentesima giornata LAZIO-JUVENTUS

6-7 aprile – trentunesima giornata JUVENTUS-FIORENTINA

13-14 aprile – trentaduesima giornata TORINO-JUVENTUS

20-21 aprile – trentatreesima giornata CAGLIARI-JUVENTUS

27-28 aprile – trentaquattresima giornata JUVENTUS-MILAN

4-5 maggio – trentacinquesima giornata ROMA-JUVENTUS

11-12 maggio – trentaseiesima giornata JUVENTUS-SALERNITANA

18-19 maggio – trentasettesima giornata BOLOGNA-JUVENTUS

26 maggio – trentottesima giornata JUVENTUS-MONZA