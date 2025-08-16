È tempo di semifinali a Cincinnati per i tennisti azzurri: dopo Jannik Sinner, anche Jasmine Paolini ha conquistato il nuovo turno. Occhio poi a Zverev che sfiderà Alcaraz.

A Cincinnati il programma procede spedito e oggi sarà già tempo di semifinali. Dopo Jannik Sinner, anche Jasmine Paolini è riuscita a conquistare la semifinale del Masters 1000. Ma occhio anche, per quanto riguarda il singolare maschile, all’altro lato del tabellone rispetto a quello del n.1 del mondo.

Zverev è infatti riuscito a superare Shelton ai quarti ed è così approdato anche lui in semifinale. Se la vedrà con Carlos Alcaraz che proverà, dal canto suo, a conquistare l’ennesima finale della stagione ma avrà comunque un avversario parecchio insidioso.

Cincinnati, super Paolini contro Gauff: Zverev insidia Alcaraz

La gara di Jasmine Paolini contro la temuta n.2 del mondo Gauff è stata pazzesca. La tennista azzurra ha infatti vinto in rimonta siglando un 2-6 6-4 6-3 in 2 ore 3 minuti di gioco. Ha così conquistato la semifinale, dando anche uno scossone importante dopo un periodo complicato in termini di risultati.

Per la prima volta, nell’era Open, l’Italia è arrivata ad avere due semifinalisti azzurri nel torneo di Cincinnati. Sinner, Paolini e non solo stanno decisamente riscrivendo la storia del tennis italiano.

Occhio poi anche all’impresa di Zverev che è riuscito ad eliminare da Cincinnati uno dei tennisti al momento più in forma. Con un doppio 6-2, Alexander Zverev ha battuto Ben Shelton e ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tedesco affronterà perciò lo spagnolo Carlos Alcaraz che, dal canto suo, ha eliminato Andrey Rublev.