Serie A 2023/2024, il calendario completo giornata per giornata

L’attesa è finita. La Serie A 2023/2024 è pronta a svelarsi nella sua interezza con la compilazione del calendario del nuovo campionato, che vi proponiamo di seguito aggiornato e completo giornata per giornata. La stagione comincerà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Nel mezzo nessuna pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. E poi nuovamente tutti in campo per il 6-7 gennaio, tranne le quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti. Ci saranno quattro soste per la Nazionale: una a settembre, una ad ottobre, una a novembre ed una a marzo. Di seguito tutte le date di tutte le trentotto giornate in attesa dell’ufficialità da parte della stessa Lega di Serie A.

CALENDARIO SERIE A 2023/2024

PRIMA GIORNATA (19-20 agosto)

Bologna – Milan

Empoli – Hellas Verona

Frosinone – Napoli

Genoa – Fiorentina

Inter – Monza

Lecce – Lazio

Roma – Salernitana

Sassuolo – Atalanta

Torino – Cagliari

Udinese – Juventus

SECONDA GIORNATA (26-27 agosto)

Cagliari – Inter

Fiorentina – Lecce

Frosinone – Atalanta

Hellas Verona – Roma

Juventus – Bologna

Lazio – Genoa

Milan – Torino

Monza – Empoli

Napoli – Sassuolo

Salernitana – Udinese

TERZA GIORNATA (2-3 settembre)

Atalanta – Monza

Bologna – Cagliari

Empoli – Juventus

Inter – Fiorentina

Lecce – Salernitana

Napoli – Lazio

Rom – Milan

Sassuolo – Hellas Verona

Torino – Genoa

Udinese – Frosinone

QUARTA GIORNATA (16-17 settembre)

Cagliari – Udinese

Fiorentina – Atalanta

Frosinone – Sassuolo

Genoa – Napoli

Hellas Verona – Bologna

Inter – Milan

Juventus – Lazio

Monza – Lecce

Roma – Empoli

Salernitana – Torino

QUINTA GIORNATA (23-24 settembre)

Atalanta – Cagliari

Bologna – Napoli

Empoli – Inter

Lazio – Monza

Lecce – Genoa

Milan – Hellas Verona

Salernitana – Frosinone

Sassuolo – Juventus

Torino – Roma

Udinese – Fiorentina

SESTA GIORNATA (26-27 settembre)

Cagliari – Milan

Empoli – Salernitana

Frosinone – Fiorentina

Genoa – Roma

Hellas Verona – Atalanta

Inter – Sassuolo

Juventus – Lecce

Lazio – Torino

Monza – Bologna

Napoli – Udinese

SETTIMA GIORNATA (30 settembre-1 ottobre)

Atalanta – Juventus

Bologna – Empoli

Fiorentina – Cagliari

Lecce – Napoli

Milan – Lazio

Roma – Frosinone

Salernitana – Inter

Sassuolo – Monza

Torino – Hellas Verona

Udinese – Genoa

OTTAVA GIORNATA (7-8 ottobre)

Cagliari – Roma

Empoli – Udinese

Frosinone – Hellas Verona

Genoa – Milan

Inter – Bologna

Juventus – Torino

Lazio – Atalanta

Lecce – Sassuolo

Monza – Salernitana

Napoli – Fiorentina

NONA GIORNATA (21-22 ottobre)

Atalanta – Genoa

Bologna – Frosinone

Fiorentina – Empoli

Hellas Verona – Napoli

Milan – Juventus

Roma – Monza

Salernitana – Cagliari

Sassuolo – Lazio

Torino – Inter

Udinese – Lecce

DECIMA GIORNATA (28-29 ottobre)

Cagliari – Frosinone

Empoli – Atalanta

Genoa – Salernitana

Inter – Roma

Juventus – Hellas Verona

Lazio – Fiorentina

Lecce – Torino

Monza – Udinese

Napoli – Milan

Sassuolo – Bologna

UNDICESIMA GIORNATA (4-5 novembre)

Atalanta – Inter

Bologna – Lazio

Cagliari – Genoa

Fiorentina – Juventus

Frosinone – Empoli

Hellas Verona – Monza

Milan – Udinese

Roma – Lecce

Salernitana – Napoli

Torino – Sassuolo

DODICESIMA GIORNATA (11-12 novembre)

Fiorentina – Bologna

Genoa – Hellas Verona

Inter – Frosinone

Juventus – Cagliari

Lazio – Roma

Lecce – Milan

Monza – Torino

Napoli – Empoli

Sassuolo – Salernitana

Udinese – Atalanta

TREDICESIMA GIORNATA (25-26 novembre)

Atalanta – Napoli

Bologna – Torino

Cagliari – Monza

Empoli – Sassuolo

Frosinone – Genoa

Hellas Verona – Lecce

Juventus – Inter

Milan – Fiorentina

Roma – Udinese

Salernitana – Lazio

QUATTORDICESIMA GIORNATA (2-3 dicembre)

Fiorentina – Salernitana

Genoa – Empoli

Lazio – Cagliari

Lecce – Bologna

Milan – Frosinone

Monza – Juventus

Napoli – Inter

Sassuolo – Roma

Torino – Atalanta

Udinese – Hellas Verona

QUINDICESIMA GIORNATA (9-10 dicembre)

Atalanta – Milan

Cagliari – Sassuolo

Empoli – Lecce

Frosinone – Torino

Hellas Verona – Lazio

Inter – Udinese

Juventus – Napoli

Monza – Genoa

Roma – Fiorentina

Salernitana – Bologna

SEDICESIMA GIORNATA (16-17 dicembre)

Atalanta – Salernitana

Bologna – Roma

Fiorentina – Hellas Verona

Genoa – Juventus

Lazio – Inter

Lecce – Frosinone

Milan – Monza

Napoli – Cagliari

Torino – Empoli

Udinese – Sassuolo

DICIASSETTESIMA GIORNATA (23 dicembre)

Bologna – Atalanta

Empoli – Lazio

Frosinone – Juventus

Hellas Verona – Cagliari

Inter – Lecce

Monza – Fiorentina

Roma – Napoli

Salernitana – Milan

Sassuolo – Genoa

Torino – Udinese

DICIOTTESIMA GIORNATA (30 dicembre)

Atalanta -Lecce

Cagliari – Empoli

Fiorentina – Torino

Genoa – Inter

Hellas Verona – Salernitana

Juventus – Roma

Lazio – Frosinone

Milan – Sassuolo

Napoli – Monza

Udinese – Bologna

DICIANNOVESIMA GIORNATA (6-7 gennaio)

Bologna – Genoa

Empoli – Milan

Frosinone – Monza

Inter – Hellas Verona

Lecce – Cagliari

Roma – Atalanta

Salernitana – Juventus

Sassuolo – Fiorentina

Torino – Napoli

Udiese – Lazio

VENTESIMA GIORNATA (13-14 gennaio)

Atalanta – Frosinone

Cagliari – Bologna

Fiorentina – Udinese

Genoa – Torino

Hellas Verona – Empoli

Juventus – Sassuolo

Lazio – Lecce

Milan – Roma

Monza – Inter

Napoli – Salernitana

VENTUNESIMA GIORNATA (20-21 gennaio)

Bologna – Fiorentina

Empoli – Monza

Frosinone – Cagliari

Inter – Atalanta

Lecce – Juventus

Roma – Hellas Verona

Salernitana – Genoa

Sassuolo – Napoli

Torino – Lazio

Udinese – Milan

VENTIDUESIMA GIORNATA (27-28 gennaio)

Atalanta – Udinese

Cagliari – Torino

Fiorentina – Inter

Genoa – Lecce

Hellas Verona – Frosinone

Juventus – Empoli

Lazio – Napoli

Milan – Bologna

Monza – Sassuolo

Salernitana – Rom

VENTITREESIMA GIORNATA (3-4 febbraio)

Atalanta – Lazio

Bologna- Sassuolo

Empoli – Genoa

Frosinone – Milan

Inter – Juventus

Lecce – Fiorentina

Napoli – Hellas Verona

Roma – Cagliari

Torino – Salernitana

Udinese – Monza

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (10-11 febbraio)

Bologna – Lecce

Cagliari – Lazio

Fiorentina – Frosinone

Genoa – Atalanta

Juventus – Udinese

Milan – Napoli

Monza – Hellas Verona

Roma – Inter

Salernitana – Empoli

Sassuolo – Torino

VENTICINQUESIMA GIORNATA (17-18 febbraio)

Atalanta – Sassuolo

Empoli – Fiorentina

Frosinone – Roma

Hellas Verona – Juventus

Inter – Salernitana

Lazio – Bologna

Monza – Milan

Napoli – Genoa

Torino – Lecce

Udinese – Cagliari

VENTISEIESIMA GIORNATA (24-25 febbraio)

Bologna – Hellas Verona

Cagliari – Napoli

Fiorentina – Lazio

Genoa – Udinese

Juventus – Frosinone

Lecce – Inter

Milan – Atalanta

Roma – Torino

Salernitana – Monza

Sassuolo – Empoli

VENTISETTESIMA GIORNATA (2-3 marzo)

Atalanta – Bologna

Empoli – Cagliari

Frosinone – Lecce

Hellas Verona – Sassuolo

Inter – Genoa

Lazio – Milan

Monza – Roma

Napoli – Juventus

Torino – Fiorentina

Udiense – Salernitana

VENTOTTESIMA GIORNATA (9-10 marzo)

Bologna – Inter

Cagliari – Salernitana

Fiorentina – Roma

Genoa – Monza

Juventus – Atalanta

Lazio – Udinese

Lecce – Hellas Verona

Milan – Empoli

Napoli – Torino

Sassuolo – Frosinone

VENTINOVESIMA GIORNATA (16-17 marzo)

Atalanta – Fiorentina

Empoli – Bologna

Frosinone – Lazio

Hellas Verona – Milan

Inter – Napoli

Juventus – Genoa

Monza – Cagliari

Roma – Sassuolo

Salernitana – Lecce

Udiense – Torino

TRENTESIMA GIORNATA (30 marzo)

Bologna – Salernitana

Cagliari – Hellas Verona

Fiorentina – Milan

Genoa – Frosinone

Inter – Empoli

Lazio – Juventus

Lecce – Roma

Napoli – Atalanta

Sassuolo – Udinese

Torino – Monza

TRENTUNESIMA GIORNATA (6-7 aprile)

Cagliari – Atalanta

Empoli – Torino

Frosinone – Bologna

Hellas Verona – Genoa

Juventus – Fiorentina

Milan – Lecce

Monza – Napoli

Roma – Lazio

Salernitana – Sassuolo

Udinese – Inter

TRENTADUESIMA GIORNATA (13-14 aprile)

Atalanta – Hellas Verona

Bologna – Monza

Fiorentina – Genoa

Inter – Cagliari

Lazio – Salernitana

Lecce – Empoli

Napoli – Frosinone

Sassuolo – Milan

Torino – Juventus

Udinese – Roma

TRENTATREESIMA GIORNATA (20-21 aprile)

Cagliari – Juventus

Empoli – Napoli

Genoa – Lazio

Hellas Verona – Udiense

Milan – Inter

Monza – Atalanta

Roma – Bologna

Salernitana – Fiorentina

Sassuolo – Lecce

Torino – Frosinone

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (27-28 aprile)

Atalanta – Empoli

Bologna – Udinese

Fiorentina – Sassuolo

Frosinone – Salernitana

Genoa – Cagliari

Inter – Torino

Juventus – Milan

Lazio – Hellas Verona

Lecce – Monza

Napoli – Roma

TRENTACINQUESIMA GIORNATA (4-5 maggio)

Cagliari – Lecce

Empoli – Frosinone

Hellas Verona – Fiorentina

Milan – Genoa

Monza – Lazio

Roma – Juventus

Salernitana – Atalanta

Sassuolo – Inter

Torino – Bologna

Udinese – Napoli

TRENTASEIESIMA GIORNATA (11-12 maggio)

Atalanta – Roma

Fiorentina – Monza

Frosinone – Inter

Genoa – Sassuolo

Hellas Verona – Torino

Juventus – Salernitana

Lazio – Empoli

Lecce – Udinese

Milan – Cagliari

Napoli – Bologna

TRENTASETTESIMA GIORNATA (18-19 maggio)

Bologna – Juventus

Fiorentina – Napoli

Inter – Lazio

Lecce – Atalanta

Monza – Frosinone

Roma – Genoa

Salernitana – Hellas Verona

Sassuolo – Cagliari

Torino – Milan

Udinese – Empoli

TRENTOTTESIMA GIORNATA (26 maggio)

Atalanta – Torino

Cagliari – Fiorentina

Empoli – Roma

Frosinone – Udinese

Genoa – Bologna

Hellas Verona – Inter

Juventus – Monza

Lazio – Sassuolo

Milan – Salernitana

Napoli – Lecce