Scherma, Mondiali Milano 2023: Marini conquista la medaglia d’oro nel fioretto maschile

Per il secondo giorno di fila, l’Italia festeggia una medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di scherma, di scena a Milano. La sesta giornata della rassegna iridata è stata infatti caratterizzata dal fioretto maschile, dove uno straordinario Tommaso Marini è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Il talento di Jesi ha sconfitto nell’ordine il tedesco Paul, il giapponese Shikine, quindi il connazionale Macchi. Nonostante il livello si alzasse, l’azzurro ha sempre risposto presente e si è assicurato una medaglia superando ai quarti il francese Savin per 15-9. In semifinale è poi arrivato il successo per 15-13 sul francese Lafont e infine, nell’atto conclusivo, sempre per 15-13 Marini ha sconfitto il forte statunitense Itkin. Boato di gioia del pubblico italiano e tante lacrime, sia per Marini che per i suoi tanti familiari presenti sugli spalti.

