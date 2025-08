Entriamo nel vivo del girone di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026: Italia-Udinese sarà il sesto match e si giocherà in Friuli

Italia-Israele si giocherà il 14 ottobre 2025 alle ore 20:45, mach valevole per il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Gli Azzurri fin qui hanno vinto con il punteggio di 2-0 con la Moldavia dopo essersi imbattuti nel pesante ko 3-0 contro la Norvegia.

Ricordiamo che non si tratta del prossimo match bensì il sesto. A settembre andranno in scena Italia-Estonia e Israele-Italia mentre ad ottobre ci sarà prima la trasferta con l’Estonia e poi appunto questa sfida casalinga contro l’Israele. Le ultime due saranno una in Moldavia e l’altra in casa con la Norvegia.

Italia-Israele, tutto ciò che c’è da sapere per comprare i biglietti

Tornando ad Italia-Israele, la gara si disputerà nella pausa per le Nazionali tra la sesta e la settima giornata del campionato di Serie A. Il sito della FIGC ha diramato le indicazioni necessarie per acquistare i biglietti per assistere alla partita presso lo stadio Bluenergy di Udine.

Come si legge dal sito: “I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari”.

Di seguito i prezzi del biglietto:

– TRIBUNA CENTRALE: 50 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO OVER 65: 45 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVOAZZURRO: 40 EURO

– TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO UNDER 18: 40 EURO

– TRIBUNA LATERALE: 30 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO OVER 65: 25 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 18: 20 EURO

– TRIBUNA LATERALE PROMO FAMIGLIA ADULTO: 20 EURO

– TRIBUNA LATERALE PROMO FAMIGLIA UNDER 18: 14 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVOAZZURRO: 24 EURO

– TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 12: 5 EURO

– DISTINTI: 35 EURO

– DISTINTI RIDOTTO OVER 65: 30 EURO

– DISTINTI RIDOTTO VIVOAZZURRO: 25 EURO

– DISTINTI RIDOTTO UNDER 18: 25 EURO

– CURVE: 14 EURO

– CURVE RIDOTTO UNDER 18: 10 EURO

– CURVE RIDOTTO UNIVERSITARI: 10 EURO