Il palinsesto giornaliero completo di tutti gli sport in tv di mercoledì 6 agosto 2025

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 6 agosto 2025. Una giornata di sport da seguire in tv. Per chi è appassionato di ciclismo ci sono ben quattro eventi: Giro di Polonia, Vuelta a Burgos, Tour de l’Ain, Giro del Portogallo.

Chi ama il del tennis, invece, potrà seguire le semifinali dei tornei Masters 1000 di Toronto e WTA 1000 di Montreal in nottata.

Manca poco per il ritorno della stagione calcistica, nel frattempo, però, per chi dovesse sentire la mancanza del pallone potrà gustarsi due amichevoli come quella della squadra del Como e della Roma.

Ma non solo, di seguito il programma dettagliato di oggi in tv.

IL PALINSESTO DELLO SPORT IN TV

12.25 DAZN CICLISMO – Giro di Polonia, terza tappa: Walbrzych-Walbrzych

12.40 BIKE CHANNEL, SKY: CICLISMO – Vuelta a Burgos, seconda tappa: Cilleruelo de Abajo-Buniel

14.30 DAZN: CICLISMO – Tour de l’Ain, prima tappa: Feillens-Lagnieu

16.30 YouTube di FIBA: BASKET FEMMINILE (Europei Under 20, ottavi di finale) – Italia-Lettonia

20.30 DAZN: CALCIO (amichevole) – Aston Villa-Roma

20.30 COMO TV: CALCIO (amichevole) – Betis Siviglia-Como

00.00 SKY SPORT UNO, SKY SPORT TENNIS: TENNIS – WTA 1000 Montreal, semifinali

01.00 SKY SPORT UNO, SKY SPORT TENNIS: TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, semifinali