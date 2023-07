Medagliere Mondiali scherma Milano 2023: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Mondiali di scherma 2023, in programma a Milano da sabato 22 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie assegnerà anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque fondamentali in chiave qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024. L’Italia, dopo le grandi prestazioni e la vittoria nel medagliere complessivo degli Europei individuali di Plovdiv e dei Giochi Europei di Cracovia, vuole togliersi altre soddisfazioni davanti al proprio pubblico. Nella rassegna iridata de Il Cairo dello scorso anno la nazionale azzurra aveva chiuso al terzo posto del medagliere con 8 medaglie complessive (2 oro, 4 argento, 2 bronzo) ed ora proverà a migliorarsi per confermarsi ancora una volta tra le migliori squadre al mondo. Di seguito, la classifica delle nazioni dei Mondiali di scherma di Milano 2023 con le rispettive medaglie di oro, argento e bronzo aggiornata in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Medagliere Mondiali scherma Milano 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)

Italia 0-0-0

Ungheria 0-0-0

Stati Uniti 0-0-0

Francia 0-0-0

Corea del Sud 0-0-0

Giappone 0-0-0

Germania 0-0-0

Romania 0-0-0

Belgio 0-0-0