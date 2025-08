Da mercoledì a domenica in Lituania si disputano i Mondiali giovanili: 594 atleti da 47 nazioni, l’Italia punta a confermare il dominio europeo con una squadra al completo e grandi ambizioni.

Dopo il trionfo agli Europei di Kruszwica a maggio, il canottaggio azzurro torna protagonista sul palcoscenico internazionale. Da mercoledì 6 a domenica 10 agosto a Trakai, in Lituania, è in programma il Campionato del Mondo Under 19, appuntamento clou della stagione per le giovani promesse del remo mondiale.

L’Italia si presenta con 12 equipaggi guidati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici e dall’head coach Luigi De Lucia, pronta a misurarsi con i 594 atleti in gara provenienti da 47 Paesi.

Italia reduce da un Europeo da record

La spedizione azzurra arriva in Lituania con il morale alto, forte di un primo posto nel medagliere agli Europei giovanili di Kruszwica (Polonia), ottenuto grazie a:

3 ori : otto maschile, otto femminile e quattro senza femminile

2 argenti : quattro senza maschile e doppio maschile

3 bronzi: due senza maschile, quattro di coppia maschile e doppio femminile

Un bottino che conferma la crescita costante del movimento giovanile italiano e rafforza le ambizioni mondiali.

Le azzurre in gara: tante medaglie nel mirino

Nel settore femminile, occhi puntati sulla singolista Alice Lauletta (SC Speranza Pra’), sul due senza di Vittoria Caterina Card e Sara Carriero, e sul doppio composto da Alice Ozbolt e Viola Della Bella.

Da seguire anche il quattro senza con Marconcini, Orsetti, Cassani e Martorana e il quattro di coppia con Ribolzi, Fortunat, Mascheroni e Licciardi. Infine, spazio all’otto rosa, una barca ambiziosa composta da Arianna, Emma e Mariabianca Tosi, Marzella, Ravizza, Garis, Bernardinello e Canale, con Riccardo Doni al timone.

Sei barche maschili a caccia di gloria

Tra i maschi, Matteo Miglioli sarà impegnato nel singolo, mentre Novak Mitrovic e Pietro Blasig formeranno il due senza.

Il doppio sarà affidato a Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi, mentre il quattro senza vedrà in barca Trevisan, Borlenghi, Schirinzi e Cappagli.

Nel quattro di coppia, spazio a Bressan, Zampaglione, Bellomo e Paoli, mentre il prestigioso otto maschile sarà formato da Carlo Alberto e Roberto Valentino Strazzulla, Nuccio, Gozzi, Soncin, Terranova, Treccani degli Alfieri e Cecotti, con Morgana Maroni al timone.

Il programma: batterie mercoledì, finali domenica

Mercoledì 6 agosto : via alle batterie alle ore 14:30 italiane (15:30 locali)

Giovedì 7 agosto : completamento batterie dalle ore 9:30

Venerdì 8 agosto : quarti e semifinali a partire dalle 10:04

Sabato 9 agosto : finali per i piazzamenti e semifinali dalle 12:25

Domenica 10 agosto : Finali B dalle 8:30 Finali A per le medaglie dalle ore 10:05



Traguardo mondiale nel mirino

La Lituania sarà teatro di una nuova sfida internazionale per i giovani talenti del canottaggio azzurro, che vogliono confermare il proprio valore anche oltre i confini europei. Con una squadra completa e motivata, l’Italia si presenta a Trakai per scrivere un nuovo capitolo vincente della sua tradizione remiera.

La caccia alle medaglie è aperta.