Scherma Mondiali Milano 2023, Tommaso Marini: “Molto emozionato, oro vinto con cuore e follia”

“Una medaglia d’oro che ha un sapore molto buono. C’ho messo tanto cuore e tanta sana follia, lo cercavo dall’anno scorso, riuscire a prenderlo in queste condizioni vale veramente tanto”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport del nuovo campione del mondo nel fioretto, Tommaso Marini, che ai Mondiali di Milano di scherma ha battuto lo statunitense Nick Itkin in finale. “Sono molto emozionato, è stato un periodo molto difficile per me, ho un problema alla spalle e il 2 agosto mi dovrò operare. E’ stato molto difficile non pensarci. Ho cercato di combattere fino alla fine con dolori e ce l’ho fatta. Ho dovuto tirar fuori i denti, non avevo fatto gli Europei e ho deciso di rischiare per il Mondiale in casa”.