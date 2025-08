Finisce subito la corsa di Cocciaretto a Cincinnati, perdendo già al primo turno di qualificazione contro l’australiana Hon

Ci si aspettava tutt’altra partita, ma il campo ha ribaltato i pronostici. Per Elisbetta Cocciaretto era un match sulla carta alla portata contro Priscilla Horn, reduce a sua volta da sconfitte a sorpresa come quelle contro Hontama a Porto e Palicova a Praga.

Stavolta l’australiana si è riscattata superando l’Azzurra che tanto aveva fatto bene sia a Wimbledon (eliminata solo al super tiebreak del terzo contro Bencic) e soprattutto a Bastad dove aveva trionfato vincendo contro Burillo Escorihuela, Mikulskyte, Chirico, Ruzic e Kawa.

Cincinnati, doppio 6-4 per Hon: Cocciaretto subito a casa

Cocciaretto contro Hon si giocava un posto in un match contro Ella Seidel per approdare nel tabellone principale di Cincinnati, ma purtroppo non sarà affare dell’italiana bensì dell’australiana numero 129 nel ranking, abile a chiudere il match in due set.

Sono state due parziali di gara uguali nel risultato (6-4), ma molto diverse nell’andamento. Il primo set è stato caratterizzato dal break in apertura a zero per l’australiana, pareggiato da quello di Cocciaretto nel sesto gioco. Purtroppo è subito arrivato il “controbreak” di Hon che ha successivamente annullato due break point sul 4-3 a favore e infine ha vinto 6-4.

Il secondo set è stato più lineare con un solo break, quello del 4-3 che è arrivato ai vantaggi. Elisabetta aveva già dovuto salvare due break point sul 2-2, uno sforzo che però da lì a poco si sarebbe rivelato inutile. Come detto, ora Hon si giocherà contro Seidel un posto tra le migliori a Cincinnati.