LIVE – Scherma, Mondiali Milano 2023: semifinali e finali fioretto maschile con Marini (DIRETTA)

La diretta testuale delle semifinali e delle finali di fioretto maschile, valevoli per i Mondiali di Milano 2023. L’unico azzurro rimasto in corsa è Tommaso Marini, che grazie al successo ai danni del francese Savin si è guadagnato l’accesso tra i migliori quattro. Prosegue lo spettacolo della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale.

18.00 – Ci siamo! Tutto pronto per la prima semifinale. In pedana Matsuyama e Itkin.

Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale delle fasi finali del fioretto maschile. L’Italia sogna con Tommaso Marini.