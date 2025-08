Dal 7 al 10 agosto appuntamento in Irlanda al Killeen Castle Golf Course. In campo Mazzoli, Zemmer, Scalise, Di Nitto e Romano.

Dopo la tappa scozzese, l’HotelPlanner Tour resta nel Nord Europa per il suo ventesimo appuntamento stagionale: si gioca l’Irish Challenge, in programma dal 7 al 10 agosto al Killeen Castle Golf Course di Dunsany, nella Contea di Meath, in Irlanda.

Saranno cinque gli italiani al via:

Stefano Mazzoli

Aron Zemmer

Lorenzo Scalise

Enrico Di Nitto

Andrea Romano, al debutto stagionale sul circuito dopo due successi nell’Alps Tour.

Gli azzurri in cerca di conferme

Tra gli italiani, i riflettori sono puntati su Stefano Mazzoli, 29enne di Segrate, attualmente 34° nella Road to Mallorca. Ha centrato il premio in tutte le sue dodici presenze stagionali, collezionando anche tre top ten: una nuova buona prestazione potrebbe proiettarlo nelle prime 20 posizioni dell’ordine di merito, zona calda per il salto di categoria.

Più altalenanti, finora, le stagioni di Enrico Di Nitto (32 anni, Roma), Aron Zemmer (34 anni, Bolzano) e Lorenzo Scalise (30 anni, Vimercate), chiamati a rilanciarsi in terra irlandese.

Un field competitivo (ma senza Paratore e Celli)

Nel field dell’Irish Challenge spiccano sei vincitori stagionali, ma solo otto tra i primi venti della classifica generale, con quattro di questi nella top ten. Tra gli assenti di spicco, Renato Paratore (n. 5) e Filippo Celli (n. 8), impegnati questa settimana sul DP World Tour.

Favorito d’obbligo è l’inglese Joshua Berry, in vetta alla Road to Mallorca grazie a una vittoria e cinque top ten, tra cui due secondi posti. Occhi puntati anche su:

Daniel Van Tonder (Sudafrica): due successi nelle prime due tappe, poi una lunga assenza e il rientro la scorsa settimana in Scozia, senza superare il taglio. Attualmente 7° nel ranking.

Quim Vidal e Rocco Paolo Taylor Repetto (Spagna)

Félix Mory e Clément Charmasson (Francia)

Tra i nomi più noti anche il francese Julien Quesne, vincitore dell’Open d’Italia 2013, i britannici Tom Lewis e Chris Wood, gli spagnoli Alvaro Quiros (sette titoli in carriera) e Adri Arnaus, e l’americano Matt Oshrine.

Completano il quadro tanti volti interessanti tra giovani emergenti e veterani, come il danese Victor Sidal Svendsen, il nordirlandese Dermot McElroy, gli irlandesi Liam Nolan e Robert Moran, il tedesco Marc Hammer e lo spagnolo Luis Masaveu, riserva nella LIV Golf.

Montepremi e posta in palio

L’Irish Challenge mette in palio un montepremi complessivo di 300.000 euro, con una prima moneta da 48.000 euro. Un bottino importante per chi cerca punti preziosi per risalire la Road to Mallorca e avvicinare il pass per il DP World Tour.